6 gündür kayıptı, dere yatağında ölü bulundu
İstanbul’un Tuzla ilçesindeki evinden 6 gün önce ayrılan Alzheimer hastası Halil Özer (64), Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dere yatağında ölü bulundu.
Tuzla'nın Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan Halil Özer, 27 Ekim günü evinden ayrıldı. Alzheimer ve Parkinson hastası Halil Özer’in evine dönmemesi üzerine yakınları, durumu polise bildirdi. Ailesi, Halil Özer’i her yerde aramaya başladı. Bu sabah saatlerinde Gebze Güzeltepe Kuşdere mevkiinde dere yatağında yerde yatan bir kişiyi görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler kişinin öldüğünü belirledi. Ölen kişinin 6 gün önce kaybolan Halil Özer olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halil Özer’in cenazesi morga kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir darp izi olmayan Halil Özer’in hastalığa bağlı olarak yaşamını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı
- Dolar/TL için iki kritik tarih!
- Piyasalarda tüm gözler yarına çevrildi
- İzmir'deki cezaevi için çarpıcı iddia
- Eski genel başkanlar harekete geçti
- Kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu
- Erdoğan’ın gitmediği Glasgow’a İmamoğlu gidecek
- İkinci el araç almak isteyenler dikkat!
- WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar neler?
- İstanbul Valisi'nden İmamoğlu'na yanıt