6 ilde örgütlü 'eskort' dolandırıcılığı: 17 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, internet sitelerine sahte eskort ilanı vererek yurttaşları dolandırdığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Polis, internet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara 'ön buluşma', 'teminat' gibi bahanelerle ATM'lerden banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmediklerini tespit etti.

35 KİŞİDEN YAKLAŞIK 12 MİLYON LİRA ALMIŞLAR

Bu şekilde dolandırıcılık yapan şüphelilerin ayrıca dolandırdıkları kişileri arayıp, kendilerini avukat olarak tanıtıp, eskortla buluşmaya gelmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılacağı yönünde korkutup, ikinci kez dolandırıcılık yaptıkları saptandı. Şüphelilerin bu yöntemle 35 kişiden toplam yaklaşık 12 milyon lira aldığı tespit edildi.





22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Örgüt yöneticileri ve üyelerini belirleyen polis, teknik ve fiziki takibin ardından salı günü Denizli merkezli İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Aydın ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 5'i kadın 22 kişi, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.