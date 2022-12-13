6 ilde sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana merkezli 6 ilde sahte para basan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda ele geçirilen sahte dolar, Türk Lirası ve ayarı düşürülmüş cumhuriyet altınının birbiriyle irtibatlı kişilerce piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirledi.
ŞAFAK VAKTİ OPERASYONU
Polis, takip sonrası sahte para basan şebekeyi tespit edip, harekete geçti. Belirlenen 18 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi. Adana, İstanbul, Hatay, Mardin, Mersin ve Osmaniye'deki eşzamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrolü sonrası Emniyet'e götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin de Adana'ya götürüleceği bildirildi.
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