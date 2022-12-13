6 ilde sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

13 Aralık 2022 Salı, 10:02

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda ele geçirilen sahte dolar, Türk Lirası ve ayarı düşürülmüş cumhuriyet altınının birbiriyle irtibatlı kişilerce piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirledi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYONU

Polis, takip sonrası sahte para basan şebekeyi tespit edip, harekete geçti. Belirlenen 18 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi. Adana, İstanbul, Hatay, Mardin, Mersin ve Osmaniye'deki eşzamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolü sonrası Emniyet'e götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin de Adana'ya götürüleceği bildirildi.