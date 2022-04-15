6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı

Diyarbakır merkezli 6 ilde yürütülen terör soruşturması kapsamında, 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
15 Nisan 2022 Cuma, 10:06
6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı
Abone Ol google-news

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 105 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Diyarbakır merkezli Mardin, Batman, Şanlıurfa, Bitlis ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun sürdüğü belirtildi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler