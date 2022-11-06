6 Kasım 2022 hava durumu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 6 Ekim Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, bazı illerde karla karışık yağmur beklenirken Ege illeri için de saat verilerek kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize’nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 15°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 14°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 12°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 1°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 10°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 15°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 6°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 18°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 7°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 5°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KAYSERİ 0°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 15°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Rize’nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ARTVİN 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM -1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
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