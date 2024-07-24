6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu!

Hatay’ın Antakya ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 6 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansırken vatandaş Hilmi Kara, komşularının yaşadığı binanın yıkımını üzüntülü şekilde izlediğini söyledi.

İHA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 08:58
6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu!
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

Binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Binanın yıkımını üzüntülü bir şekilde izlediğini ifade eden vatandaş Hilmi Kara, “Burayı yıkarken bayağı profesyonel yıktılar. Çünkü çevresinde az hasarlı binalar vardı. Onlara zarar vermeden güzel bir şekilde yıktılar. Henüz çevrede yıkılacak çok bina var. Orta hasarlıydı aslında ama bina sahibi yıkılmasını istedi. Daha sağlam bir bina inşa edecek sanırsam. Yıkımı gördük, birebir canlı şahit olduk, anbean izledik. İçimiz parçalanarak izledik. Çünkü yıllardır burada komşularımız var. Bayağı da kontrollü bir yıkım gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.


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