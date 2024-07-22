Hatay'daki esrarengiz taş: Yıllardır yanmaya devam ediyor
Hatay'da Amanos Dağı eteğinde bulunan esrarengiz ‘yanan taş' yanmaya devam ediyor. Roma İmparatorluğu'ndan beri yandığı düşünüyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gelenlerin uğrak noktası.
Arsuz ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtbağı Mahallesi sınırlarında yer alan ‘yanan taş’ Amanos Dağı'nın eteğinde yer alıyor.
Bölge halkı tarafından keşfedilen yanan taş yıllar geçtikçe vatandaşlarda merak uyandırmaya devam ediyor. Yer altından sızan gazdan dolayı yıllardır yanmaya devam ettiği düşünülen taş sık sık ziyarete uğruyor.
Kurtbağı Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Mustafa Kale, “Bu köyde hiç kimse yanan taşın ne zaman yanmaya başladığını bilmez. Buranın Roma İmparatorluğu'ndan beri yandığı söylenir." dedi
Kale, "İzmir, Ankara, Adana gibi illerden insanların geldiğini biliyorum. Turla turcular gelir, birçok ilden gelen var”şeklinde konuştu.
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