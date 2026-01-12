6 kilo altın çalan şüpheli: 'Kuyumcu görünce girdim, neden böyle davrandım bilmiyorum'

Olay, 29 Aralık’ta saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Başında motosiklet kaskıyla kepengini açıp kuyumcu dükkanına giren kişi, yaklaşık 6 kilo altın ile 1 milyon lira nakit parayı alarak kaçtı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerinin B.Ö., M.B. ve İ.A. olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takipte, olayı gerçekleştirdikten hemen sonra bir araç aldıklarını belirlediği 3 şüpheliyi aynı gün saat 20.00 sıralarında yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 190 bin TL nakit para, çeşitli ağırlık ve ayarlarda altın bulundu. Polis, nakit para, altın ve suç gelirinden elde edildiği tespit edilen araca el koydu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Berat Öngün tutuklanırken, İ.A.’ya (22) ev hapsi verildi, M.B. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Berat Öngün’ün ifadesi ortaya çıktı. 28 Aralık gecesi arkadaşlarıyla bir süre kafede oturduğunu anlatan Öngün, 22.00 sıralarında yemek yedikten sonra evine gittiğini söyledi. Evde otururken bunaldığını ve dışarı çıktığını belirten Öngün, “Abimin dükkânına giderek orada bulunan motosikleti aldım ve dolaşmaya başladım. Kuyumcu dükkânını gördüm ve buraya girmek istedim. Neden bu şekilde davrandığımı bilmiyorum” diye konuştu.

Ağabeyinin dükkanından aldığı İngiliz anahtarı ile asma kilidi kırıp kepengi açarak içeri girdiğini söyleyen Öngün, “Önce çekmeceleri kontrol ettim. Bir çekmecede nakit para olduğunu gördüm. Deste halindeki bu paraları aldım. Diğer çekmeceleri kontrol ettiğimde herhangi bir altın göremedim. Ancak bir çekmecede kasa anahtarı olduğunu gördüm. Bu anahtar ile kasayı açtım. Kasadaki gram, çeyrek, Cumhuriyet altını, bilezik ve külçe altın şeklindeki altınları alarak orada bulduğum bir poşetin içerisine doldurdum. Zincir şeklindeki altınları, kolye ve künyeleri ise almadım. Sonrasında kuyumcudan çıkarak doğrudan ikametime gittim. İkametime vardığımda biraz düşündüm. Araba alma fikrine vardım” dedi.

Yardım istediği İ.A.’nın poşetteki altınları nereden geldiğini sorduğunu kendisinin de yolda bulduğunu söylediğini ifade eden Öngün, 5 adet 50 gram altın ve 12 Cumhuriyet altını ile 40 bin lira nakit parayı alarak cebine koyduğunu bildirdi. Geri kalan altın ve parayı İ.A.’dan saklamasını istediğini belirten Öngün, M.B. ile Van’a otomobil almaya gittiklerini söyledi. Van’a gittiklerinde internet üzerinden bulduğu aracı 1 milyon 610 bin TL karşılığında aldığını ödemeyi ise araç sahibine altın ve nakit para olarak verdiğini kaydeden Öngün, “Aracı satın aldıktan sonra bu araç ile Iğdır’a dönüş yoluna geçtik. Iğdır girişinde polis ekipleri bizi durdurdu ve yakalamamızı yaptı. Ben bu eylemimi tek başıma gerçekleştirdim” diye konuştu.

"ZARARI KARŞILAMAK İSTİYORUM"

Müştekinin beyanında geçen tutarın fazla olduğunu ileri süren Berat Öngün, “İfademde geçen altın ve para miktarları aldığım tüm altın ve para miktarları kadardır. Zaten Í.A.’nın aracında ve evinde ele geçirilen altın ve paralar ile birlikte benim araç satın alımımda harcadığım altın ve para miktarları çaldığım altın ve para miktarlarının tamamıdır. Bunun dışında herhangi bir altın ya da para çalmadım. Bana bilgisi verilen müşteki beyanında geçen tutarlar fazla miktardadır. Ele geçirilen altın ve paralardan geriye kalan ve harcadığım paraların zararını karşılamak istiyorum” ifadelerini kullandı