6 kişiyi dolandıran sosyal medya fenomeni yurt dışına kaçarken yakalandı!

Yayınlanma: 29.02.2024 - 15:56

Güncelleme: 29.02.2024 - 15:56

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu sosyal medya fenomeninin, kamu kurumu ve kuruluşlarda tanıdıkları olduğunu söyleyerek, sosyal medya fenomeni olması nedeniyle de yayın araçlarını sağladığı kolaylıktan yaralanarak Antalya’da yaşayan 6 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şahsın banka hesapları kontrol edildiğinde 1 yıl içerisinde yüklü miktarda para girişi yapıldığı tespit edildi.

Yurt dışına kaçacağı esnada yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.