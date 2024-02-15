Sosyal medya fenomeni 'Pucca', kendisine bipolar teşhisi konduğunu açıkladı

'Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, kendisine bipolar teşhisi konduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 15:54
Sosyal medya fenomeni 'Pucca', kendisine bipolar teşhisi konduğunu açıkladı
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Son günlerde ev sahipleriyle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen, 'Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, kendisine bipolar teşhisi konduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından sağlık raporunu paylaşan fenomen, "Uzun zamandır mental olarak çökmüştüm, çoğunuz biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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Pucca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Burada sadece beni seven insanlar olduğunu düşünerek paylaşım yapacağım. Uzun zamandır mental olarak çökmüştüm, çoğunuz biliyorsunuz. Bunu açıklayıp açıklamama konusunda da kararsızım aslında sonra üstüme yapışıp her konuda 'Bunu kullanabilirler mi?' diye düşünüyorum. Ama benim gibi insanlarla da konuşup neler yapabiliriz ya da yapabilirim? Birbirimizi destekler miyiz? Belki işe yarar. Ben en fazla gerizekalıyım diye düşünürken Bipolar teşhisi konuldu. Üzgün müyüm, bazı şeylerin nedeni netleşti mi? Ne hissettiğimi bilmiyorum. İç içe geçmiş başka mental sorunlarımla keşke daha önce tedaviye başlasaymışım diyorum. Neyse öyle işte... Arada burayı not defteri gibi kullanırım, derdimi anlatırım. Bir de Marilyn de Bipolardı. Keşke kendimi bu kadar özdeştirmeseymişim."


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