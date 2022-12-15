6 lider Saraçhane'de buluşuyor: İstanbul Valiliği trafiğe kapatılacak yolları açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı üzerine 6 siyasi parti liderinin de katılacağı miting öncesi, Valilik bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
İstanbul'da hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane Meydanı'nda saat 16.00'daki toplanma çağrısı sonrası, valilik bazı yolların kapatılacağını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, "Fatih İlçesi Saraçhane Meydanında bugün yapılacak toplanma nedeniyle trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır" denildi.
Saat 14.00'ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
- Macar Kardeşler Caddesi (İtfaiye ışıklar ile 15 Temmuz Şehitleri Caddesi Şehzadebaşı Camii ışıklar arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü trafiğe kapatılacaktır.)
- 15 Temmuz Şehitleri Caddesi
- Gençtürk Caddesinden Şehzadebaşı Caddesi istikametine giden akım Ağa Yokuşu
Sokağa yönlendirilecek (Gençtürk Caddesinden Şehzadebaşı Caddesine çıkış kapatılacaktır.)
Alternatif güzergâhlar
- Vatan Caddesi
- Atatürk Bulvarı
- Akdeniz Caddesi
- Halıcılar Caddesi
- Gençtürk Caddesi
- Horhor Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
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