6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Gününde 7 meslek örgütünden baskılara ortak çağrı: 'Tutuklu meslektaşlarımızı serbest bırakın'

İstanbul’da 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte yedi basın meslek örgütü bir araya geldi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) öncülüğünde gerçekleştirilen programda, gazetecilere yönelik baskı, gözaltı ve tutuklamalara dikkat çekilerek tutuklu meslektaşların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Etkinliğe Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Başkanı Kenan Kocatürk, Türkiye Yazarlar Sendikası İkinci Başkanı Mustafa Köz, PEN Yazarlar Derneği İkinci Başkanı Hakkı Zariç, DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Danışma Kurulu Üyesi Tevfik Kızgınkaya katıldı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, gazetecilere yönelik baskıların tarihsel bir süreklilik taşıdığını belirtti. Durmuş, “Yüz yılı aşkın süredir gazeteciler açısından kısa süreli rahatlama dönemleri dışında baskının arttığı bir süreç yaşanıyor” dedi. Basın özgürlüğünün yalnızca kabul gören değil, rahatsız edici olabilecek haber ve görüşleri de kapsaması gerektiğini vurgulayan Durmuş, gazetecilerin görevlerini yapmasının engellenmesinin hiçbir haklı gerekçesi olmadığını ifade etti. Durmuş, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamaların hem mesleği hem de halkın haber alma hakkını hedef aldığını belirtirken, “Bu uygulamalar gazeteciliği yapılamaz hale getiriyor ve toplumun doğru bilgiye erişimini engelliyor” diye konuştu. Son dönemde Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında yapılan işlemlere de değinen Durmuş, bu düzenlemenin gazeteciler üzerinde baskı aracı haline geldiğini belirterek, gazetecilere yönelik uygulamaların son bulması çağrısında bulundu.

‘GAZETECİLERE YAPILAN KÖTÜ MUAMELELER, İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİDİR’

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Vahap Munyar ise konuşmasında basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlallere dikkat çekti. Gazetecilerin görevlerini yapmasının engellenmesinin hiçbir makul ve haklı gerekçesi olmadığını belirten Munyar, gazetecilere yönelik kötü muamelenin anayasal hak ihlali olduğunu söyledi. Munyar, gazetecilere yönelik uygulamaların Anayasa’nın ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına alan 26 ve 28. maddelerine aykırı olduğunu vurgulayarak, “Gazetecilere yapılan kötü muameleler, ifade ve basın özgürlüğünün ihlalidir” dedi. Son dönemde gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara da değinen Munyar, bu uygulamaların gazetecilik mesleğini yapılamaz hale getirdiğini ve halkın haber alma hakkını engellediğini ifade etti.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu ise son dönemde gazetecilere yönelik yargı süreçlerine dikkat çekerek yalnızca bir ay içinde üç gazetecinin tutuklandığını söyledi. Dedeoğlu, mart ayında Bilal Özcan, İsmail Arı ve Semih Palancı’nın tutuklandığını, aynı dönemde çok sayıda gazeteci hakkında soruşturma başlatıldığını ve davalar açıldığını ifade etti. Bir ay içinde beş gazetecinin dosyasının davaya dönüştüğünü ve üç gazeteciye toplam 9 yıl 1 ay hapis cezası verildiğini belirten Dedeoğlu, gazetecilere yönelik baskının sistematik hale geldiğini vurguladı. Geçmişte öldürülen gazetecileri de hatırlatan Dedeoğlu, Hrant Dink, Uğur Mumcu, Musa Anter ve Metin Göktepe gibi isimlerin faillerinin ortaya çıkarılmadığını söyledi. Cezaevinde bulunan gazetecilerin durumuna da değinen Dedeoğlu, uzun süredir tutuklu bulunan gazetecilerin olduğunu belirterek dayanışma çağrısında bulundu. “Gerçeğin peşinde koşan gazetecilere daha fazla sahip çıkılmalı ve bu süreç güçlü bir dayanışmayla aşılmalı” dedi.

‘GAZETECİLİĞİN BAĞIMSIZ OLMADIĞI BİR ORTAMDA DEMOKRASİDEN SÖZ EDİLEME’

Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Başkanı Kenan Kocatürk, düşünce ve ifade özgürlüğünün küresel ölçekte baskı altında olduğunu belirterek yayıncılığın temelinin fikirlerin serbest dolaşımı ve telif haklarına dayandığını vurguladı ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Türkiye Yazarlar Sendikası İkinci Başkanı Mustafa Köz ise gazetecilere ve yazarlara yönelik baskıları bir hikâye üzerinden anlatarak özgürlüğün bastırılamayacağını, gerçeğin yok edilemeyeceğini ifade etti ve bu mücadelenin süreceğini söyledi. PEN Yazarlar Derneği İkinci Başkanı Hakkı Zariç, faili meçhul gazeteci cinayetlerinin sürdüğünü belirterek gazetecilerin susturulmasının yalnızca meslektaşlarını değil, okurların haber alma hakkını da hedef aldığını dile getirdi. Çağdaş Gazeteciler Derneği adına konuşan Tevfik Kızgınkaya ise gazeteciliğin bağımsız olmadığı bir ortamda demokrasiden söz edilemeyeceğini belirterek baskıların siyasi iktidardan kaynaklandığını ve bu süreçte gazetecilerin yalnızca mesleklerini değil, demokratik hukuk devleti mücadelesini de yürüttüğünü ifade etti.