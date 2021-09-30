6 parti aday belirlemek için bir araya geliyor: Genel başkanlar açıklayacak

30 Eylül 2021 Perşembe, 09:29

Barış Pehlivan, kaleme aldığı yazıda 6 muhalefet partisinin adaylık görüşmeleri için iki kez toplandığını ve üçüncü kez yapacakları toplantıda adaylık ve olası seçim sürecinde izleyecekleri yolları belirleyeceklerini aktardı. 5 Ekim günü “Temel İlkeler Belgesi” diye adlandırılan bir metin üzerinde son düzenlemelerin yapılacağını belirten Pehlivan, farklı partiden edindiği üç başlığı şöyle aktardı:

"O belgede yazacakları farklı partilerden kaynaklara sordum. Üç başlık öne çıktı:

- Parti üyesi dahi olmayan bir cumhurbaşkanı tarif edilecek. - Hükümeti düşürmenin güç, kurmanın kolay olduğu bir parlamenter sistem ortaya konacak. - Bağımsız bir yargı için Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun, belki başka adla nasıl yeniden düzenleneceği anlatılacak."

6 LİDER BERABER AÇIKLAYACAK

Söz konusu adayı 6 liderin beraber açıklayacağını söyleyen Pehlivan, şunları aktardı:

"Aldığım notlar arasında en çarpıcı olan ise sondaydı. Zira, hazırlanan ortak metnin CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanları tarafından birlikte kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Altı muhalefet partisi liderinin yan yana kameralar karşısına çıkacak olması bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor."

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