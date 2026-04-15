6 sene sonra... Gülistan Doku soruşturmasında 'PTS kayıtları' ortaya çıktı

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli’ye getirilen şüphelilerin sorgulanması sürerken gözaltında bulunan ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu olan şüpheli Mustafa Türkay Sonel ve hakkında yakalama kararı çıkartılan ABD’de bulunan arkadaşı Umut Altaş’ın 5 Ocak 2020 günü aynı araçta olduğu PTS kayıtları ortaya çıktı.

Gülistan Doku’nun kaybolduğu gece şahısların içerisinde bulunduğu aracın 2 gidiş 2 geliş şeklinde 4 kere PTS’ye takıldığı öğrenildi.