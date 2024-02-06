6 Şubat anmasında depremzedelerden AKP adayına tepki

Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:03

Güncelleme: 06.02.2024 - 13:03

İZDEDA üyeleri, bugün Bayraklı Manavkuyu'da bulunan 30 Ekim Depremi Anıtı önünde 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği düzenledi. Anma törenine dernek üyelerinin yanı sıra CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal ve AKP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar da katıldı.

Anıta karanfillerin bırakılmasının ardından depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. İZDEDA Kurucu Başkanı Haydar Özkan, şunları söyledi:

“Bugün bizim için tarifi mümkün olmayan acıların yeniden tazelendiği bir gün. Biz İzmir depremzedeleri 30 Ekim 2020 tarihinde 117 canımızı kaybettik. Canlarımız yerine gelmedi gelmeyeceklerini de biliyoruz. O canını kaybeden dostlarımızın ailelerinin acılarını biraz olsun hafifletebilmek için yanlarında olmaya çalıştık. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizi kapsayan deprem Türkiye tarihindeki en büyük depremlerden birisi buradaki can kaybı maalesef ki bizim yaralarımızı daha da derinleştirdi. Şuan da biz onlar anısına burada toplanmış bulunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden insanların yakınları da buradalar onların acılarını biraz olsun hafifletmek için buradayız. Bugün konuşulacak çok fazla şey yok başımızı önümüze eğip düşünmemiz gereken çok şeyin olduğu kanaatindeyim” dedi.

“VERGİMİZİ GÜNÜNDE VERİYORUZ. HER SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRİYORUZ BİZDE KARŞILIK BEKLİYORUZ”

Anma töreninin ardından 30 Ekim 2020 depreminde gelinini kaybeden ve kirada oturan bir yurttaş gözyaşları içinde AKP Bayraklı Belediye Başkanı Adayı Bilal Kırkpınar'a kredilerin çıkmaması nedeniyle tepki gösterdi. Depremzede, “Üç tane evim varken kirada oturuyorum. Krediler çıkmıyor başkanımız çok uğraşıyor. Manevi değeri bırakın artık perişanız, oğlumun sağlığı bozuk. 68 yaşındayım torunlarıma bakacağım diye uğraşıyorum. Rıza Bey Apartmanı’nda gencecik gelinimi kaybettim. Nolur bir çözüm bulun. Bu insanlar kredi verin, evimi yapalım diye çırpınıyorlar. Ne olacak halimiz? 68 yaşındayım, evlerim bitecek de ben kira vermeyeceğim de rahat oturacağım da sağlıklı olmalıyım ki iki öksüz çocuğuma bakıp büyüteyim. Vergimizi gününde veriyoruz. Her sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz bizde karşılık bekliyoruz. Düşük faizli versin kredi yani herkese bedava versin demiyoruz. Herkesin rahat rahat ödeyebileceği bir şekilde” diye konuştu.

“EVİMİZİ YAPACAĞIZ AMA KİRAYA MI YETİŞECEĞİZ”

Bir başka depremzede ise AKP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Kırkpınar'a “Evlerimiz yıkıldı kiraya çıkmak zorunda kaldık. Evimizi yapacağız ama kiraya mı yetişeceğiz ev taksitine mi yetişeceğiz. Yemeğimize içmemize mi çocuklarımıza mı” sözleriyle serzenişinde bulundu.

Kırkpınar, depremzedelerin bu sözlerine “Bunun üzerinde bir çalışma var zaten biz de takip ediyoruz. Ev yapım konusunda eğer bu görev bize nasip olursa bizim de belediye olarak desteklerimiz olacak” yanıtını verdi.

Öte yandan Kırkpınar'ın seçim araçlarınında deprem anıtı çevresine getirilmesi dikkat çekti.