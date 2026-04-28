6 Şubat deprem davasında kırmızı bültenle aranıyordu: Müteahhit Abdullah Aybaba'nın Tayland'dan iade süreci devam ediyor

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Sami Bey Apartmanı'nda 40 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Abdullah Aybaba ile kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 4 sanık hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Yargılama sürecinde, sanık Abdullah Aybaba'nın depremden bir gün sonra İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı ancak daha sonra yurda dönmediği tespit edildi.

TAYLAND'DA BULUNDUĞU BELİRLENDİ

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgilere göre, İnterpol-Europol Daire Başkan Vekili İskender Güray Keskin imzasıyla dava dosyasına giren belgede, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Abdullah Aybaba'nın Tayland'da bulunduğunun belirlendiğine yer verildi.

Aybaba'nın Chonburi kentinde olduğunun belirlenmesi üzerine ilgili makamlarca iade sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

Sanık Abdullah Aybaba'nın vizesinin iptal edildiği ve Bangkok'taki Suan Phlu Göçmenlik Gözaltı Merkezi'ne (IDC) nakledildiği, buradan da ülke dışına çıkarılmasının planlandığı bildirildi.