'6 Şubat depremi 60 saniye öncesinden bilinebilirdi'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 11:54

Güncelleme: 09.12.2024 - 11:54

En az 54 bin yurttaşın yaşamını yitirdiği 6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul’daki Bahçeşehir Üniversitesi'nde "6 Şubat'ın Ardından Afetin Ruhsal ve Toplumsal Etkileri başlıklı panel yapıldı.

Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği(TARDE) tarafından düzenlenen panelde konuşan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, tüm depremlerde aynı yapısal sorunun yaşandığını ve öncelikle yaklaşımın değişmesi gerektiğini belirtti. "Depremden şehir değiştirerek kaçamayız. Depreme topyekun hazırlanmalıyız. Yalnızca bina odaklı yaklaşmamalı, örneğin ilk okuldan afet eğitimi vermeliyiz. Evlerde, araçlarda mutlaka takoz ve levye bulundurmalıyız. Doğru ve zamanında tüm önlemleri almazsak acılar yaşamaya devam ederiz” diyen Prof. Barış, “Japonya’da çocuklara çok küçük yaşta oyun biçiminde deprem eğitimi veriliyor. Oyunu bitirdikçe çocuklar puan topluyor ve puanın sonunda oyuncak kazanıyorlar. Böylece yapmaları gerekenleri asla unutmuyorlar” ifadelerini kullandı.

"PANİK YARATMAMALI"

Yurttaşlarda panik yaratan haber ve açıklamalardan da kaçınılması gerektiğine dikkat çeken ve toplumu korkuya sürükleyecek popülist açıklamalar yapılmaması gerektiğini belirten Prof. Barış, “Yanlış bilgi bilimsel doğru gibi aktarılıyor. Bu da yurttaşlarda endişeye yol açıyor. Bu durumun önüne geçmezsek toplum ruh sağlığının korunmasını sağlayamayız" dedi.

ÜÇ AYRI EKİPTEN ÇALIŞMA

Erken uyarı sistemlerinin kurulmasının önemine de değinen Prof. Barış, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu sistemler, depremde yıkıcı olan dalgalardan önce depremi haber verebiliyor. Deprem sonrası bölgeye gelen birisi yabancı üç ayrı kuruluşun çalışması oldu. İçlerinden birisi 20, diğeri ise 60 saniye öncesinde, yıkıcı dalgalar başlamadan sistemlerinin uyarı verebileceğini belirtti. Bunu ben söylemiyorum, bu konuda çalışmalar yapan uzmanlar söylüyor. Bu depremlerde çok kritik bir süre."