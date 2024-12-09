ABD'de 6,3 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Adak kentinin 107 kilometre güneybatı açıkları olduğunu duyurdu.
Yerin yaklaşık 48 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Etiketler: #ABD #ABD Jeolojik Araştırma Merkezi #deprem
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