Son dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde ve yerin 6.97 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 15:58

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de saat 15.15 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.97 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #Akdeniz #büyüklük #deprem

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