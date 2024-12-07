Son dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!

Yayınlanma: 07.12.2024 - 15:58

Güncelleme: 07.12.2024 - 16:04

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de saat 15.15 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.97 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.