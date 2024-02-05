6 Şubat Depremi'nin ardından binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan müteahhitlerden kaçı tutuklandı?

Yayınlanma: 05.02.2024 - 17:32

Güncelleme: 05.02.2024 - 17:33

Depremin meydana geldiği bölgelerdeki birçok binanın çökmesi, yapısal sorunlar ve denetimsizlik gibi nedenlerle müteahhitlerin sorumluluğunu gündeme getirdi. Kamuoyu, deprem sonrasında yapılan incelemelerde ortaya çıkan eksiklikler ve ihmal durumları karşısında, müteahhitlerin adalet önünde hesap vermelerini bekliyor. Peki, 6 Şubat depremin ardından binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan müteahhitlerden kaçı tutuklandı?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremin ardında 317 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

“Enkazlar kaldırılmadan önce savcılıklarca delillerin toplanması son derece kritik. Bununla ilgili de tüm tedbirler alınmıştır.” şeklinde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise 131 şüphelinin yıkılan binalarla ilişkisi olduğunu dile getirdi. Kamuoyu ise mevzuata aykırı veya kalitesiz şekilde inşa ettikleri binalarla binlerce insanımızın yaşamını kaybetmesinde büyük sorumluluğu olan müteahhitlerin kimler olduğunu merak ediyor. Deprem sonrası hakkında işlem yapılan veya yakalanan kişilerden kaçının müteahhit olduğu açıklanmış değil. Ancak kamuoyunun yakından tanıdığı bazı müteahhitler de var…

Hatay’daki yıkımın sembolü haline gelen Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, Karadağ’a gitmek üzereyken yakalandı.

Emniyet güçleri tarafından İstanbul Havalimanı’nda yakalanan Coşkun, nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından gözaltına alındı. Yakalandığı esnada üzerinde yüklü miktarda para olduğu ifade edilen Coşkun, “cennetten bir köşe” ifadesiyle satışa sunulan rezidansların neden yıkıldığını bilmediğini dile getirdi.

“Rönesans Rezidans’ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum. Rönesans Rezidans’ın zemin etüdü yapılmış ve sağlam durumdaydı. Tüm ruhsatları alındı, hem belediye hem yapı denetim firması tarafından bizzat yerinde gerekli numuneler alınmak suretiyle gerekli incelemeler yapıldı, kontrolleri sağlandı. Bu aşamalarda hiçbir sıkıntı çıkmadı.” şeklinde ifade veren Coşkun, öte yandan Karadağ’da da inşatları olduğunu, buraya gitmeyi daha önceden planladığını öne sürdü.

Gaziantep’te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’ni yapan müteahhit ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay İstanbul’da yakalandı.

“Taksirle ölüme sebebiyet verme” ve “imar kanununa muhalefet” suçlamalarıyla yakalanan Akay, İstanbul’dan Gaziantep’e getirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edilen Akay, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman’da yıkılan çok sayıdaki binanın müteahhidi olduğu tespit edilen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş da İstanbul’da gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndeki kimlik kontrolü sırasında Adıyaman’da yıkılan çok sayıda binanın müteahhitliğini yaptıkları tespit edilen Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş’u Gürcistan’a gitmek üzereyken yakaladı. Üzerlerinde 16 bin dolar ve 20 bin lira para olduğu ifade edilen çift, Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürülerek gözaltına alındı. Yavuz Karakuş, sağlık kontrolüne götürüldüğü esnada, gazetecilerin “vicdanınız rahat mı” sorusuna, “Vicdanım rahat. 44 bina yaptım. 4’ü yıkıldı. Her şeyi usulüne uygun yaptım.” şeklinde karşılık verdi.

Adana’daki Hasan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi Hasan Alpargün, depremin ardından kaçtığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yakalanarak Adana’ya getirildi.

Adana’nın merkez Çukurova ilçesindeki 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı, deprem nedeniyle yıkılmış, deprem sırasında binada bulunan 96 kişi hayatını kaybetmişti. Binayı yapan müteahhit Hasan Alpargün ise depremin ardından Lefkoşa’ya kaçmıştı. Burada bir daire satın aldığı belirlenen Alpargün’ün yurt dışına yüklü miktarda para çıkarmaya çalıştığı tespit edildi.

Gaziantep’teki Bahar Apartmanı’nı yapan müteahhit Mustafa Uncuoğlu da gözaltına alınan isimlerden...

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki bina depremin ardından yıkılmış, enkaz altında kalan en az 9 vatandaşımızın yaşamını kaybettiği tespit edilmişti. Bina enkazında yapılan teknik incelemeler sonunda ihmal olduğu belirlenmiş, Uncuoğlu’nun yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı., İstanbul’da gözaltına alındıktan işlemleri tamamlanan Bahar Apartmanı’nı yapan müteahhit Uncuoğlu, Gaziantep’e gönderildi.