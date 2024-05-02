6 Şubat depremleri sonrasında BTK'nin bant daraltmaya verdiği 'yetersiz yanıt' iptal edildi

Yayınlanma: 02.05.2024 - 20:26

Güncelleme: 02.05.2024 - 20:27

TBB, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında enkaz altındaki yurttaşların cep telefonları üzerinden seslerini duyurmaya çalışırken uygulanan ''bant daraltma'' kararına ilişkin BTK'ya bilgi edinme başvurusu yapmıştı.

TBB, başvuruya gelen yetersiz cevap üzerine BEDK tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin “kurum içi düzenlemeler” kapsamında olduğu gerekçesiyle verilen itirazın reddi kararına karşı 3 Temmuz 2023 tarihinde idari yargıya başvurmuştu. TBB'nin açtığı dava mahkemece haklı bulundu.

MAHKEME İPTAL KARARI VERDİ

Mahkeme, ''Bilgi edinmenin herkes için bir hak, bilgi vermenin ise bütün kamu kurum ve kuruluşları için kanuni bir yükümlülük olduğu, kurum ve kuruluşların bu yükümlülüklerini yerine getirirken kanunun istisna saydığı durumları gözetmesi gerekmekte ise de, davacının talebinin, kurumun elinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelerden olduğu, dolayısıyla 4982 sayılı Kanunun 7’nci maddesi kapsamında kabul edilebilecek bilgi veya belgelere yönelik bir bilgi edinme talebi niteliğinde olduğu, aynı Kanunun dördüncü bölümünde Bilgi Edinme Hakkının Sınırları başlığı altında istisna olarak belirtilen bilgi ve belgelere de yönelik olmadığı anlaşıldığından'' iptal kararı verdi.