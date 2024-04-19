Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması: '6 Şubat, depremi erken zamana çekmiş olabilir'

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'da birden fazla deprem kaynağının bulunduğunu belirterek, depreme dirençli kentler oluşturulması gerektiğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 21:05
Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması: '6 Şubat, depremi erken zamana çekmiş olabilir'
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Prof. Dr. Naci Görür, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İskenderun Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen "İskenderun'un Depremselliği ve Deprem Dirençli İskenderun" söyleşisine katıldı.

Hatay'da deprem üreten birden fazla fay olduğunu belirten Görür, kentin depreme dirençli ve hazır hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Bugünkü bilim ve teknolojiyle depreme dirençli kentleri oluşturmanın mümkün olduğunu dile getiren Görür, kentin depreme dayanıklı hale getirilmesi için mikro bölgelemeyle, fay analizi, risk analizi ve risk azaltma çalışmaları yapılması gerektiğini vurguladı.

"ESNEK MATERYALLER KULLANILMALI"

Görür, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Doğu Anadolu Fayı'ndaki enerjinin, Adana'nın Yumurtalık ilçesi ile Osmaniye Fayı civarına transfer olduğunu belirtti. Altyapı çalışmalarında betonarme yerine esnek materyaller kullanılması gerektiğinin önemine işaret eden Görür, kent düzeninin de faylara göre şekillenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"DEPREMLERİ DURDURAMAYIZ..."

Türkiye coğrafyasının içinde 4 levhanın bulunduğunu belirten Görür, "Bizim ülkemizde bu faylar 13,6 milyon seneden beri deprem oluşturmaya devam ediyor. Biz depremleri durduramayız, bu mümkün değil. Bu yüzden deprem dirençli yerleşim alanlarını oluşturmak zorundayız. Bunu yaparsak deprem sorununu büyük ölçüde hallederiz" diye konuştu.

"BURASI DEPREM ÜRETMEYE MAHKUM"

Hatay'ın tarih boyunca büyük depremlere şahit olduğuna değinen Görür, şöyle devam etti:

"Bu bölge gerçekten çok ciddi bir deprem bölgesi ve tarih boyunca çok ciddi depremlerin olduğu bir yer, çünkü Antakya levha sınırının içindedir. Yani Antakyalılar özellikle levha sınırına girip orada Antakya'yı kurmuşlardır. Doğu Anadolu Fayı, Arap Levhası ve Anadolu Levhası arasındaki sınır. Burası deprem üretmeye mahkumdur. Ölü Deniz Fayı da Arap ve Afrika levhası arasındaki sınır. Bu da deprem üretmeye mahkum. Şimdi İskenderun'a bakarsak darbeyi hem Doğu Anadolu'dan, hem de Ölü Deniz Fayı'ndan alıyor. 6 Şubat'ta önemli bir miktar stresi Doğu Anadolu Fayı Yumurtalık ve Osmaniye yöresindeki faylara transfer etti. Yani Yumurtalık ve Osmaniye fayının deprem oluşturmasını erken zamana çekmiş olabilir."


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