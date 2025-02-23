6 Şubat depremlerinde çadır satan Kızılay, müteahhitlik de yapacak: İhale Kızılay'a

Yayınlanma: 23.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.02.2025 - 04:00

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde çadır satması nedeniyle tartışmalara yol açan Kızılay, rant odaklı politikalarıyla gündemden düşmüyor. Bir yılda kârını dörde katlayan Kızılay’ın, yurttaşların bağışı olan yüzlerce taşınmazı satışa çıkarması da tepkilere neden olmuştu.

Kızılay’ın ticari faaliyetlerine ilişkin tartışmalar sürerken kurum bu kez de deprem bölgesinde yapılacak konut ihalesini aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Malatya’da yapımı planlanan 35 hafif çelik konut yapımı işi için 18 Aralık 2024’te ihaleye çıktı. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi 85 milyon 373 bin TL’ye Kızılay’ın iştirak şirketlerinden Kızılay Barınma Sistemleri Anonim Şirketi aldı. Kızılay’ın bu şirketi 2021 yılından bu yana 23 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 155 milyon 669 bin TL.

KÂRINI DÖRDE KATLADI

Kızılay, AKP iktidarı döneminde krizi ranta çeviren bir “şirkete” dönüştü. Kurumun kâr odaklı politikası faaliyet raporlarına da yansımıştı. Bir yılda satış gelirini dörde katlayan Kızılay, 2022 yılında 2 milyar 865 milyon 236 bin TL’lik net satış geliri elde ederken, bu tutar 2023 yılında 8 milyar 981 milyon 36 bin TL oldu.

PREFABRİK YAPI DA SATTI

Kızılay’ın bir diğer iştirak şirketi Kızılay Sistem Yapı Anonim Şirketi de 6 Şubat depremlerinden yaklaşık bir ay sonra 14 Mart’ta T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (TCDD) Malatya Gar sahasında bulunan bölge müdürlüğü ve idari ofisler ile muhtelif gar ve istasyonlarda yolcu, trafik ve bakım birimleri ihtiyacı olan istasyonlara prefabrik yapı temini işi için çıkılan ihaleyi de almıştı. Depremin yıktığı Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Hatay’da uygulanacak söz konusu projenin bedeli ise 36 milyon 400 bin TL. Kızılay Sistem Yapı Anonim Şirketi de 2021’den bugüne kadar beş kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin bedeli ise 72 milyon 674 bin TL.



12 FARKLI ŞİRKET

Bünyesinde 12 farklı iştirak şirketi bulunduran Kızılay, Kızılay İçecek, Kızılay Barınma Sistemleri (Kızılay çadır tekstil 24.11.2023 tarihi itibarıyla ismi Kızılay Barınma Sistemleri olarak değiştirildi) Kızılay Lojistik AŞ gibi birçok şirket ile ticari faaliyet yürütüyor.

