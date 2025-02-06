Yayınlanma: 06.02.2025 - 08:30

Güncelleme: 06.02.2025 - 08:30

Tüm Türkiye, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerle büyük bir üzüntü yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem 11 ilde ağır yıkıma yol açtı. Peki, 6 Şubat depremlerinde kaç kişi hayatını kaybetti? 6 Şubat depremi kaç saniye sürdü ve saat kaçta oldu?

6 ŞUBAT DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU, KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta iki büyük deprem meydana gelen 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk Kahramanmaraş depremi pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saat 04,17 sularında meydana geldi. İkinci deprem ise yine Kahramanmaraş’ta saat 13.24 sularında meydana geldi. 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki deprem 11 kentte ağır yıkıma sebep oldu.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde toplamda 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Depremde 107 bin 213 kişi yaralanırken yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi. Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı. Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.

BİR YILDA KAÇ DEPREM MEYDANA GELDİ?

Geçtiğimiz yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Geride kalan sürede bölge depremle yaşamaya devam etti.

Kandilli tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, 4 Şubat 2024 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 45 bin 756 deprem meydana geldi. Bölgede meydana gelen deprem sayısı günlük 40-50 arasında değişti.