Son dakika... Peş peşe yaşandı... Ege Denizi'nde 4 üzeri iki deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 4.5 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Peş peşe yaşanan iki deprem de, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Öte yandan Ege Denizi çevresinde 26 Ocak'tan bu yana 750'den fazla deprem yaşandığı aktarıldı.

Son dakika... Peş peşe yaşandı... Ege Denizi'nde 4 üzeri iki deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:01

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 14.33 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Ayrıca saat 14.52 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. 

BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Ege Denizi çevresi, peş peşe yaşanan depremlerle sarsılmaya devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre; 26 Ocak’tan dün saat 14.00'a kadar Ege Denizi’nde 754 deprem kayıtlara geçti.

Öte yandan Santorini Adası ve çevresinde yüzlerce deprem meydana geldi. Halkın büyük çoğunluğu, adayı hava ve deniz yoluyla terk etmeye devam ediyor.


Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi #büyüklük

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