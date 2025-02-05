Ege beşik gibi... Naci Görür’den İzmir’e ‘7 ve üzeri’ deprem uyarısı!

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir ve çevresinde yer alan 15 aktif fay hattının, 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli olduğunu belirtti. Görür, "Bunların ne zaman deprem üreteceğine dair bilgimiz yok. Çünkü çalışmıyoruz. Deprem üreteceği kesin ama 'Önce deprem olsun, sonra gerekeni yaparız' mantığı hâlâ devam ediyor" dedi.

Ege beşik gibi... Naci Görür’den İzmir’e ‘7 ve üzeri’ deprem uyarısı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:35

Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan depremler, Türkiye'nin aktif fay haritasını yeniden gündeme getirdi. 

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı ‘KAFA TV’ yayınında, özellikle İzmir ve çevresi için uyarılarda bulundu. 

İzmir’in çok sayıda deprem üreten kaynaklara sahip olduğunu ve deprem açısından olağanüstü hassas bir bölgede yer aldığını söyleyen Görür “Ege’de olan depremlerin tümü İzmir’i etkiler” dedi. 

Görür, sadece Ege değil, Doğu Akdeniz, Manisa ve Büyük Menderes Grabeni’nde meydana gelen depremlerin de İzmir’e büyük etkisi olduğunu vurguladı.

İZMİR’DE EN TEHLİKELİ YER BAYRAKLI

Özellikle Bayraklı ve çevresindeki delta bölgelerinin zayıf zemin yapısına sahip olduğunu belirten Görür, bu bölgelerin deprem dalgalarından en çok etkilenecek alanlar olduğunu belirtti. 

İzmir’de 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme riski bulunan en az 15 fay olduğunu söyleyen Görür, bu fayların ne zaman kırılacağına dair yeterli çalışma yapılmadığını kaydetti. Görür, "Bunların ne zaman deprem üreteceğine dair bilgimiz yok. Çünkü çalışmıyoruz. Deprem üreteceği kesin ama 'Önce deprem olsun, sonra gerekeni yaparız' mantığı hâlâ devam ediyor" dedi. 

“NE ZAMAN DEPREM ÜRETECEĞİNİ BİLMİYORUZ, KORKU ORADA”

İzmir’in tarihsel olarak büyük depremler yaşadığına dikkat çeken Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Erzincan'da 7 ve üzeri deprem deprem olmuşsa, bir daha 1939’un üzerine artı 250’yi koy; dersin ki, böyle büyük bir depremi kabaca ben bu alanda bekliyorum. Adapazarı'nda en son deprem 1967; artı 250'yi koy, ne geliyorsa kabaca aynı büyük depremi ben bu tarihte görüyorum. İzmir'deki bu 10-15 fayın ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz, korku orada.”


Etiketler: #Naci Görür #İzmir #deprem

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