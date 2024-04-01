6 Şubat depremlerinde yıkımı yaşayan kentlerde belediyeler el değiştirdi

Yayınlanma: 01.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.04.2024 - 04:00

AKP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ni yaklaşık yüzde 25’lik oy kaybına rağmen korudu. 2019 yerel seçimlerinde AKP’de olan Elbistan, Pazarcık, Ekinözü CHP’ye geçerken Dulkadiroğlu, Göksun ve Türkoğlu YRP’nin, Çağlayancerit’i ise İYİ Parti’nin oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi AKP’de kalırken CHP adayı Veli Ağbaba yüzde 35 oy bandını aşarak CHP tarihinin en yüksek oyunu aldı. Öte yandan depremde büyük yıkım yaşayan Malatya’nın Doğanşehir ilçesi AKP’den CHP’ye geçti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi AKP’de olmasına rağmen yüzde 20 oy kaybetti. 2019’da AKP’nin kazandığı Şehitkamil, Yavuzeli, Nizip’te 2024’te CHP galip çıktı. Elazığ’da AKP merkez ilçeyi korurken Palu ve Alacaya ilçeleri AKP’den YRP’ye geçti. Adana’da büyükşehir belediyesi CHP’de kaldı. AKP’de bulunan Tufanbeyli ve Aladağ’da CHP ilk parti oldu. Osmaniye’de merkez ilçe MHP’de kalırken AKP’de bulunan Kadirli ilçesi el değiştirdi ve seçimi CHP kazandı. Seçimin en büyük sürprizlerinden birisi Kilis’te yaşandı. CHP Kilis’in merkez ilçesinin yanı sıra Polateli’yi de AKP’den aldı.



ŞANLIURFA HEZİMETİ



AKP’nin en büyük yıkım yaşadığı illerin başında ise Şanlıurfa geldi. Büyükşehir ve Karaköprü’de sandıktan YRP çıktı. İktidar partisi Ceylanpınar, Viranşehir, Halfeti, Birecik ve Bozova’yı DEM’e kaptırdı. Bingöl’de iktidar merkez belediyedeki yerini korurken AKP’de bulunan Genç ilçesi YRP’ye geçti. 6 Şubat’ta en ağır hasarı alan Hatay’da ise CHP’de bulunan Samandağ TİP’e geçerken MHP’de bulunan Dörtyol CHP’ye geçti.





