6 Şubat'ın sembolü Rönesans Rezidans davasında 3 yılda yaşananlar: Kamu görevlileri hakkında hâlâ soruşturma izni bekleniyor...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Depremlerde en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

ANTİS Yapı tarafından inşa edilen ve "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu; Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk ile bazı yurttaşların cenazelerine enkazda ulaşılamadı.

MÜTEAHHİT COŞKUN HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Rezidans müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, depremin ardından Karadağ'a kaçmaya çalıştığı sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikçe 11 Şubat 2023'te tutuklandı. Coşkun'un yanı sıra, soruşturma aşamasında yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun da tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Mehmet Yaşar Coşkun ve Hüseyin Yalçın Coşkun, yapı denetim şirketi yetkilileri Ayhan Karan, Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu, kontrol elemanı Önder Artun, inşaat teknikeri İbrahim Dahıroğlu ve şantiye şefi Bayram Mansuroğlu hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

Sanıklar 18 Nisan 2024'te ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanının savunmasını sorduğu sanık Artun, Hz. Muhammed'den bahsetti. Avukatı ise müvekkilinin 2018'den beri şizofren olduğunu belirtti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Akıl sağlığı yerinde diye rapor geldi" dedi. Başkan, Artun'a önceki savunmalarını sordu; Artun bilmediğini söyledi.

"BURADA A'DAN Z'YE HERKES KUSURLU; YANİ DEVLET DE SUÇLUDUR"

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Mehmet Haşim Eraslan, "Bu asrın değil, asırların felaketi. Dünyanın en büyük depremlerinden biri olarak literatüre geçti. Burada kimse sonucunu tahmin edemiyordu, bu kadar yıkıcı olacağını bilmiyordu" diye savunma yaptı. Mahkeme Başkanının, "O zaman tüm binaların yıkılması gerekiyordu, diğerleri neden ayakta kaldı?" sorusuna Eraslan, "Sıkıntı inşaatta değil, yönetmeliklerde. Eğer sorgulamaya geçeceksek, burada A'dan Z'ye herkes kusurlu; yani devlet de suçludur o zaman" diye yanıtladı.

"BİR HATAM VARSA EN AĞIR CEZAYI ALMAYA HAZIRIM"

Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, savunmasında inşaatta kanunlarda ve yönetmeliklerdeki tüm sorumlulukları yerine getirdiğini öne sürdü. Mahkeme başkanının "Depremin sıcağı sıcağına havalimanında ne işin vardı" sorusuna Coşkun, "Biz ilimizde büyüdük, yurt dışına açıldık. Karadağ'a işlerim için gitmem gerekiyordu. Ben kaçmıyorum. Bir hatam varsa en ağır cezayı almaya hazırım" yanıtını verdi. Mahkeme Başkanı, Coşkun'a kırmızı bültenle aranan kardeşini sorması üzerine, "Hiçbir bilgim yok, hiç görüşemiyoruz" dedi.

"YETKİLİLER RANTI KENDİ ARALARINDA PAYLAŞTILAR"

Depremde yakınlarını kaybedenler beyanlarında şunları söylediler:

"Çok güvenilir, şiddetli depreme dayanıklıdır diyerek sattıkları bir binaydı; Antakya yıkılsa buraya bir şey olmayacağını vaat ettiler", "Çok insanımızı ve benim canımı çok yaktılar, şikayetçiyim", "'Cennetten bir köşe' diye reklamını çok güzel yaptılar, insanları aldattılar, davacıyım", "12 kata izin verenlerden, imar affını yapanlardan şikayetçiyim", "Bizim dünyamız söndü", "Bizim hayatımızı çaldılar, bizim gibi ailelerin dünyasını bitirdiniz", "Burası imara ilk açıldığında 4 kattı; sonra cazibe merkezi olunca, yetkililer burayı 12 kata çıkardı ve rantı kendi aralarında paylaştılar."

17 Temmuz 2024'teki 3. duruşmada, sanık Önder Artun savunmasına Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile başladı. Mahkeme Başkanının savunmasının konuyla ilgisi olmadığını belirtmesi üzerine Artun, "Bu deprem yüzeysel olmamıştır, ivmeli olmuştur. Büyük yıkıma sebep olmuştur. İnşaatta yardımcı kontrolördüm" dedi. 24 Ekim 2024'teki duruşmada, Önder Artun'un tahliyesine karar verildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SANIK KARADAĞ'DA ÖLÜ BULUNDU

2025'in Haziran ayında, kırmızı bültenle aranan sanık Hüseyin Yalçın Coşkun'un Sırbistan'da ölü bulunduğu öğrenildi. ANKA Haber Ajansı, Interpol'ün Hüseyin Yalçın Coşkun'un Karadağ'ın başkenti Podgorica'da hayatını kaybettiğini teyit ettiğini gündeme getirdi.

2025'in Temmuz ayında dosyaya giren bilirkişi raporunda sanıklar "tali kusurlu" veya "kusursuz" sayıldı. 12 Temmuz 2025'te görülen duruşmada, sanık Önder Artun ile Hüseyin Yalçın Coşkun’un vefat ettiği bilgisi paylaşıldı. 12 Temmuz'da görülen duruşmada sanık Önder Artun ile Hüseyin Yalçın Coşkun'un vefat ettiği bilgisi paylaşıldı.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN "TANE" İFADESİ KULLANILDI

2026'nın Ocak ayında dosyaya giren bilirkişi raporunda ise sanıklar "asli kusurlu" bulundu. 16 Ocak'ta görülen 9. duruşmada, tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun savunmasında Rönesans Rezidans'ı kurallara ve usullere uygun şekilde inşa ettiğini savundu.

Antakya'nın tanınmış müteahhitlerinden olduğunu belirten Coşkun, "Beni soruşturmanızı istiyorum, GBT'me baktırın. Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Hatay Valiliği, Antakya Belediyesi Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Ticaret Borsası Başkanlığı, Mimarlar Odası ve Esnaf-Sanatkarlar Odası Başkanlığı gibi kurumlara 'nasıl biridir' diye sorun. Biz dürüst, ilkeli, ideal çalışan insanlarız. Gerçekten somut kesin inandırıcı deliller varsa benim hakkımda en ağır cezayı çekmeye razıyım" dedi.

Bunun üzerine müşteki avukatı Yeşim Toplu, "Mehmet Yaşar Coşkun tanındığını ve iyi iş yaptığını iddia etti. Peki, Rönesans Rezidans'tan başka yaptığınız, yıkılan ve bunlardan yargılandığınız başka dosya var mı" diye sordu.

Mehmet Yaşar Coşkun, 7 deprem dosyasında sanık olarak yargılandığını, yalnızca Rönesans Rezidans'ta müteahhit sıfatıyla yargılandığını belirterek, "Birinde 2 tane ölü, birinde 3 tane ölü var" dedi. Bunun üzerine avukat Toplu, "Tane, adet ne demek; insandı onlar" ifadeleriyle tepki gösterdi. Bunun ardından Coşkun, "tane" yerine "kişi" ifadesini kullandı.

3 YILDIR KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ BEKLENİYOR

Müşteki avukatları, son bilirkişi raporuna vurgu yaparak sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmaları için ek savunma alınmasını talep ederken, sanık avukatları ise yeniden bilirkişi raporu alınmasını istedi. Heyet, sanıkların "olası kast" suçundan ek savunmalarının alınması talebinin reddine karar vererek duruşmayı 3 Nisan ayına erteledi. Aileler karara gözyaşları içinde tepki gösterdi.

Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, Rönesans Rezidans'ın yıkımıyla ilgili olarak kamu görevlileri hakkında hâlâ soruşturma açılmasına izin verilmedi.