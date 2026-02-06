6 Şubat'ta 2 evladını kaybeden anneden yürek yakan sözler: 'O gün bugündür aldığım nefes kaburgama sığmıyor'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri Pazarcık'ta andı.

Buradaki anma törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş katıldı.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu adına konuşan Fatma Irmak, şunları kaydetti:

"Bugün burada, kelimelerin yetersiz kaldığı bir acının içinde; ama birbirimize tutunarak bir aradayız. 6 Şubat’ın, takvim yapraklarında kaybolup giden bir tarihten ibaret olmadığını; kalbimize kazınmış, hâlâ kanayan bir yara olduğunu anmak için toplanmış bulunmaktayız. Burada bulunan herkesin hikâyesi farklı ama hepimiz, aynı acının etrafında üç yıldır kenetlenmiş durumdayız. Amacımız sadece yas tutmak değil; 6 Şubat’ı unutmadığımızı, unutturmayacağımızı ve adalete uzanan bu yolda birbirimizi yalnız bırakmayacağımızı bir kez daha göstermektir."

"ADALET SAĞLANIRSA ÖZGÜR KALACAK YASIMIZ..."

"Gazetelerde, sosyal medyada 6 Şubat’ın karşılığı 53 bin sayısına denk geliyor olabilir; biz Adalet Peşinde Aileleri Platformu olarak diyoruz ki bu acı, sayılara sığamayacak kadar büyük. İşte bu yüzden 1 can bile fazlaydı. Bugün bu saatte burada bulunan her aile, sadece kendi kaybının acısını değil, sesi duyulmayan binlerce insanın acısını taşıyor. Her gözyaşı gerçek; bizler, sevdiklerimizin hatırasını yaşatarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Onların adını anarak, fotoğraflarına bakarak, hikâyelerini anlatarak... Bir kez daha söz veriyoruz: Sevdiklerimizi unutmayacağız, hatıralarını yalnız bırakmayacağız.

Sadece sevdiklerimizi değil, 6 Şubat sabahı enkazdan çıkanlar arasında evlatlarımızı, anne-babamızı, kardeşimizi aramanın bakışlarımızda bıraktığı çaresizliği de unutmayacağız. Birlikte ağlıyoruz ve adaleti birlikte sağlamak için ayakta kalıyoruz. Vuslattan, hasretten ama en çok kırıldığımız yerden adalet istiyoruz. Çünkü hesap sorulup adalet sağlanırsa özgür kalacak yasımız, kırılacak zincirimiz, acı çekmekle özlemek arasındaki araftan çıkacak bedenimiz ve evet, adalet gerçekten sağlanırsa öfkemiz de sakinleşecek."

"BİZİM ACIMIZI DİNDİRECEK TEK ŞEY, ADALETİN YERİNİ BULMASIDIR"

Arıkan Sitesi'nde iki evladını ve ablasını kaybeden Arzu Yurdal Atılgan, "O gün bugündür aldığım nefes kaburgama sığmıyor. Her gece, çocuklarımın üzerini örtmek için uyandığım saatlerde kalbim kaburgama sığmıyor hâlâ. Bizim acımızı dindirecek tek şey, adaletin yerini bulmasıdır. Eğer adalet sağlanırsa, arkadaşımızın da dediği gibi zincirimiz kırılacak, yasımızla özgür kalacağız. Yas tutmaya çalışacağız. Çünkü biz hâlâ yasımızı tutamıyoruz. Çünkü yas tutmaya vakit bulamıyoruz. Hepimiz aynı acının etrafında kenetlendik. Aynı denizin farklı derinliklerinde üç yıldır çırpınıyoruz. Mahkeme kapılarında, kabristanlarda… Ama artık kabristanlara gittiğimizde evlatlarımıza 'adalet yerini buldu' demek istiyoruz. Bunun için de her mahkemede hepinizi yanımızda görmek istiyoruz. Biz 6 Şubat'ı unutmayalım ki takvim yapraklarında başka bir tarihe başka bir acıyı da sığdırmayalım. 17 Ağustos'ta ders alınsaydı, bugün 6 Şubat'ı yaşamayacaktık. Dilerim adalet yerini bulur. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

"CİĞERİMİ BENDEN ALDILAR"

Akerman Apartmanı'nda oğlunu kaybeden Salman Torun, "Oğlumu kaybettim; 'kaybettim' demek de bana çok ağır geliyor. Ciğerimi benden aldılar. Bizim canlarımızı aldılar, 'asrın felaketi' diyorlar. Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Eğer asrın felaketiyse, yan yana beş tane bina varsa, üçü yıkılıp ikisi kalıyorsa, orada bir problem vardır" dedi.

"BU ÜLKEDE DEPREM ÖLDÜRMEZ, BU ÇÜRÜMÜŞ DÜZEN BİZLERİ ÖLDÜRÜYOR"

Pazarcık'taki Yoksul Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden Ali Mert ise şu ifadeleri kullandı:

"On binlerce insanımızı yitirdik. Evlerimize şivan düştü. Sokaklarımızı, anılarımızı kaybettik. Ama en çok da ihmalin, rantın, sorumsuzluğun nelere mal olabileceğini acı bir şekilde gördük. 6 Şubat bir kader değildi; o yüzden iktidarın 'asrın felaketi' söylemini kabul etmiyoruz. Bu felaket, yıllardır göz göre göre büyütülen bir düzenin sonucuydu. Bilimi yok sayan, denetimi göstermelik yapan, insan hayatını maliyet kalemi olarak gören bu düzen, enkazın altına sadece binaları değil, binlerce canı gömdü.

Bugün burada yitirdiklerimizi anarken bir kez daha açıkça söylüyoruz: Bu ülkede deprem öldürmez. Bu çürümüş düzen bizleri öldürüyor. Sevdiklerimizi toprağa verirken bize sabır tavsiye edenler, sevdiklerimiz enkazların altındayken, hala sesleri gelirken onlara sela dinletenler; aynı sabrı, adalet talep ettiğimizde bizlere göstermediler. Sorumlular hesap vermedi.

Aynı anlayışla kentler yeniden inşa edilmeye çalışıldı. Depremde enkazlar varken ağzı sulanan müteahhitler, iş makinelerini göndermeyenler; kentler yeniden inşa edilince bu kez kentler iş makineleriyle doldu. Soruyoruz onlara: Neden depremin ilk günü burada değildiniz? Neden ben İstanbul’dan kalkıp buraya gelmek zorunda kaldım? Hayatımda ilk kez devlete ihtiyaç duyduğum bir günde devleti yanımda göremedim. Yani ders alınmadı, yüzleşilmedi. Ama biz bunu unutturmayacağız. Unutmayacağız. Hesaplaşacağız. Helalleşmeyeceğiz birileri gibi."

"HAKKIMI HİÇBİR KİMSEYE HELAL ETMİYORUM"

Yoksul Apartmanı'nda çocuğunu kaybeden bir anne, "Hakkımı hiçbir zaman kimseye helal etmiyorum. Ben konuşamıyorum, artık doluyum. Artık yeter. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız, ölüme kadar bunun peşini bırakmayacağım. Bunu asla hak etmedik" dedi.

"EĞER DİYOJEN YAŞASAYDI ELİNDE FENERLE GÜNDÜZ 'ADALET ARIYORUM' DİYE GEZERDİ BU ÜLKEDE"

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, şöyle konuştu:

"Herkesin yüreğine bir şekilde bir kor düştü 6 Şubat’ta. Marmara depremi oldu; bundan bir ders çıkarmadılar. Bu devletin kendi kurumu AFAD'ın hazırladığı 2020 yılındaki raporda, mahalle mahalle, sokak sokak, apartman ismi vererek 'Bunlar yıkılacak' demesine rağmen; bunları görmezden gelenler ve AFAD'ın raporunu alıp masanın üstüne atarak 'Ben bu rapora inanmıyorum. İnsanları galeyana getirmeyin' diyenlerdir esas suçlu. İlk yargılanması gerekenler onlardır.

Kendi arsasını belediye başkanı olduktan sonra imara açıp belediyeye peşkeş çekenlerdir esas yargılanması gerekenler. Ve maalesef deprem olduktan sonra aileler burada haykırdı. Üç gün boyunca yardım elini uzatmayanlardır esas suçlu olanlar. Niye bunlarla ilgili bir tek işlem yapılmıyor? AFAD raporunu gündemine almayan yetkililerle, resmi yetkililerle ilgili niye bir tek işlem yapılmıyor? Niye? Yıkılan binaların altında imzası olan kamu yetkilileri, ahbap-çavuş ilişkisiyle eniştesine ruhsat verenler niye yargılanmıyor bu ülkede? Esas suçlu onlar.

Yani 6 Şubat 2023’te donduk biz o gece. Depremi iliklerine kadar yaşamış birisi olarak söylüyorum. Ama 6 Şubat'tan bugüne kadar yüreğimiz yanıyor bizim. Ve bu yüreğin soğuması için, bu insanların yüreğinin soğuması için en azından adalet, adalet, adalet. Ama maalesef, eğer Diyojen yaşasaydı elinde fenerle gündüz 'Adalet arıyorum' diye gezerdi bu ülkede. Adalet… Evet, sokaklarda arıyoruz adalet."

"AZ ÖNCEKİ ANNENİN FERYADI, DİĞER AİLELERİN FERYADI; DEPREMDEN ÖNCE O TEDBİRİ ALMAYANLARADIR"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da şunları kaydetti:

"Depremden bir ay kadar önceydi. Mecliste bir konuşma yapmıştım ve demiştim ki: 'Maraş’a dikkat etmemiz lazım' Bütün bilim insanları Maraş'ta büyük bir depremin olabileceği ihtimalini dile getiriyorlar. Tedbir alalım. Tedbir almazsak Maraş'ta çok büyük yıkım olur, demiştim. O zaman benimle o zamanki belediye başkanı, 'Halkı kışkırtıyorsun' diye tartışmaya girmişti. 'Yok böyle bir şey' demişlerdi. 'Böyle bir şey yok. Vatandaşı kışkırtmayın' demişlerdi.

Bir ay sonra deprem oldu. Az önceki annenin feryadı, diğer ailelerin feryadı; depremden önce o tedbiri almayanlaradır. Deprem anında gelmeyenleredir. Bir avuç insan, bütün Maraş'ta yıkım varken, enkazlardan insanları canlı çıkartmak için çaba harcarken Deniz Yavuzyılmaz buraya gelmişti. İlk gelenlerdendi. Tırnaklarımızla, tırnaklarımızla toprağı, enkazları açıp insanları çıkartmaya çalışıyorduk. O gün gelmediler. Askeri kışlaya soktular, dışarı çıkartmadılar. Asker kışladan çıksaydı can kaybımız bu kadar olmayabilirdi. Çünkü çıkaracak, çalışacak insan yoktu."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise deprem sürecinde Kahramanmaraş'ta yaşadığı süreci anlatarak, "Ben bu mücadeleye katkı veren sizlere şükranlarımı sunuyorum. Kaybettiğimiz canlara da tekrar Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.