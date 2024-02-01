Deprem mi oldu? 1 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Şubat Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 1 Ocak Perşembe 2024 Türkiyede'ki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 09:23
Deprem mi oldu? 1 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Şubat'ta meydana gelen depremler...

2024.02.01 08:41:08  38.1370   36.6407       21.2      -.-  1.4  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.02.01 08:33:19  37.0408   29.1465       19.5      -.-  1.2  -.-   SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)                         

2024.02.01 08:33:09  37.8070   36.0880        6.1      -.-  2.9  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         

2024.02.01 08:29:21  37.9878   27.1343        5.7      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.02.01 08:23:44  37.8545   36.0900       10.4      -.-  1.6  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2024.02.01 08:01:00  38.2555   38.1743        0.0      -.-  1.8  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    

2024.02.01 07:58:16  36.9480   27.5178        2.8      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

2024.02.01 07:45:48  38.0777   36.4705       22.0      -.-  1.2  -.-   MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.02.01 07:32:03  37.1500   36.6510        5.0      -.-  2.6  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     

2024.02.01 06:59:07  38.1555   37.3965       24.8      -.-  1.2  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

2024.02.01 05:17:58  37.6523   35.7405        9.5      -.-  1.7  -.-   KIBRISLAR-KOZAN (ADANA)                           

2024.02.01 04:31:45  37.9445   36.2327        5.5      -.-  1.6  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.02.01 04:29:40  38.0255   37.4748        9.9      -.-  1.5  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

2024.02.01 04:24:52  37.8780   36.0103        4.9      -.-  1.1  -.-   CURUKLER-FEKE (ADANA)                             

2024.02.01 04:18:48  37.8712   36.0307       16.7      -.-  1.2  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2024.02.01 04:16:33  38.3420   38.2010        3.6      -.-  1.2  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 

2024.02.01 03:56:56  41.9432   33.8192        5.1      -.-  1.6  -.-   ESENYURT-INEBOLU (KASTAMONU)                      

2024.02.01 03:47:12  38.5657   39.5212        9.0      -.-  1.5  -.-   KORUCU-(ELAZIG)                                   

2024.02.01 03:36:50  37.9477   28.7088        1.5      -.-  2.1  -.-   GELENBE-BUHARKENT (AYDIN)                        

2024.02.01 03:25:00  38.5993   24.5843       13.1      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.02.01 03:23:05  37.9300   36.6345       12.8      -.-  2.2  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             

2024.02.01 03:01:36  37.9613   27.1437        8.9      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.02.01 02:45:00  37.4002   37.1008        9.2      -.-  1.4  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

2024.02.01 02:38:14  37.4012   37.1650        5.4      -.-  1.1  -.-   CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

2024.02.01 02:10:19  38.3993   37.4448        5.0      -.-  0.9  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.02.01 01:51:26  37.9617   27.1298        3.9      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.02.01 00:51:06  38.4113   36.7673        9.4      -.-  1.6  -.-   INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

2024.02.01 00:28:32  36.2507   36.1722        5.5      -.-  1.4  -.-   GUZELBURC-(HATAY)                                 

2024.02.01 00:08:56  38.2107   36.6705        5.0      -.-  1.7  -.-   ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)   


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