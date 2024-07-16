6 Şubat’ta büyük yıkıma uğrayan Hatay’da rezerv alan mağduriyeti sürüyor: 'Biz şimdi nereye gideceğiz?'

Kamuoyunda “rezerv alan” olarak bilinen 6036 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un deprem bölgesinde yarattığı mağduriyet sürüyor.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 16.07.2024 - 04:00
6 Şubat’ta büyük yıkıma uğrayan Hatay’da rezerv alan mağduriyeti sürüyor: 'Biz şimdi nereye gideceğiz?'
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Yılmaz ve Erkuş ailesinin Antakya Odabaşı Mahallesi’ndeki evleri Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkıldı.

Önce barınma sorunu nedeniyle şehir dışına çıkan iki aile, yardımseverlerin bağışladığı konteynerler sayesinde yeniden evlerinin olduğu yere döndü. Ancak uzun süre konteynerlerinin önünde kanalizasyon sorunu yaşayan aileleri şimdi de rezerv alan uygulaması vurdu.

Odabaşı Mahallesi Rezerv alan ilan edilirken Erkuş ve Yılmaz ailesine “20 gün içinde bulunduğunuz yeri boşaltın” tebligatı yapıldı.

Cumhuriyet’e konuşan Fikret Erkuş, sürecin belirsizliğine dikkat çekti. Gidecek yerlerinin olmadığını söyleyen Erkuş, “Depremden sonra inanın okadar yorulduk ki... Aylarca kanal kokusu, asbest... Uzun süre ‘Acaba rezerv alanda mıyız’ korkusu, şimdi de tebligat... İki küçük kızım var ve inanın ne yapacağımı bilmiyorum. Biz şimdi nereye gideceğiz, ne yapacağız? Yetkililer sesimizi duysun” ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.


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