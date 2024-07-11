Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması

Merkez Bankası rezervlerinin güçlenmeye devam ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Brüt rezervler tarihi zirvesine ulaşırken, geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu" ifadesini kullandı.

AA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 17:23
Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki artışı değerlendirdi.

Bakan Şimşek, rezervlerin güçlenmeye, rezerv yeterliliğinin iyileşmeye devam ettiğine işaret etti.

Sosyal medyadan açıklama yapan Şimşek, şunları kaydetti:

"Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken, geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 78,7 milyar dolar artarak 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rezervlerimizdeki bu eğilim finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlamaktadır." 


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