6 yaşında evlendirme davası başladı: Sanıklara destek için çocukları da getirdiler!

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 11:53

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 12:45

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında 'evlendirilmesi' ve H.K.G.'nin cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin olayla ilgili davanın ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Saat 11.35' de başlayan duruşma öncesi dava öncesi adliye önünde farklı gruplar toplandı. Olayı protesto için eylem yapan kadın örgütleri ve siyasi partilerle birlikte Hiranur Vakfı Üyeleri de adliye önünde geldi. Grup sloganlar atarak tekbir getirdi.

Sanıklardan Yusuf Ziya Gümüşel'e destek pankartı ve dövizler taşıyan grubun destek eylemi için yanlarına çocukları da getirdiği görüldü.

Gruplar nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesine ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti. Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



