6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 06:30

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 06:33

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Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.’nin, babasının izniyle 6 yaşından itibaren cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarına ilişkin dava bugün başlıyor.

H.K.G., 6 yaşındayken babası tarafından 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirildiğini ve yıllarca cinsel istismara maruz bırakıldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu.

DHA’nın haberine göre iddianamede, Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

Davanın ilk duruşması bugün İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda görülecek.

Saat 10.00'da başlayacak duruşmaya, tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılmaları bekleniyor.

Ayrıca duruşmaya İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği de katılacaklarını duyurdu.

Duruşmada geniş güvenlik önlemlerinin alınması da bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, ailesinin izniyle 6 yaşından itibaren cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasıyla açtığı dava, BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan'ın 3 Aralık 2022’de yayımladığı haberle Türkiye’nin gündemine girmişti.

Habere göre, H.K.G. 6 yaşındayken, babasının talebesi olan 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirildi.

H.K.G şikayetinde, Kadir İstekli’nin kendisine cinsel ilişkiyi oyun olarak gösterdiğini ve yıllarca tecavüzde bulunduğunu belirtti. Bu istismarın babasının onayı ile gerçekleştiği ve yaşı tuttuktan sonra resmi nikah kıyıldığını da dilekçeye ekledi.

Dilekçede yer alan ifadelere göre, 17 Ağustos 2012 tarihinde H.K.G. 14 yaşındayken adet düzensizliği şikayeti ile hastaneye müracaat etti. Doktor, yaşının küçük olmasından dolayı durumu polis ekiplerine bildirdi.

Savcılık soruşturma başlattı.

H.K.G., o tarihlerde alının ifadesinde, 7 Nisan 2012’de şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteği ile evlendiğini, yaşının 17 olduğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi. Soruşturma esnasında H.K.G. kemik yaşının tespiti için hastaneye sevk edildi.

10 Aralık 2012 tarihinde alınan raporda H.K.G'nin 21 yaşında olduğu tespit edildi. Soruşturma yaşının 21 olmasından dolayı takipsizlik kararı ile sonuçlandı.

H.K.G. 21 Ocak 2022 yılında İzmir'de alınan ifadesinde, olay tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne babasının başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin M. ile birlikte gittiğini, film çekilmesi için sıra beklediği esnada kendisi yerine başka birisinin filminin çekildiğini ve kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.

Şüpheliler olay esnasında kendi aralarında konuştukları sırada bu konuşmalara H.K.G. de şahit oldu. H.K.G. bu konuşmalardan, kendisi yerine 18 yaşındaki bir kişinin kemik testine sokulduğunu anladı, ayrıca şüpheli Kadir İstekli'nin Mehmet Emin M.'ye kızarak, "Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz ama savcı iyi yedi" dediğini duydu.

Habere göre H.K.G., 8 Mart 1998 tarihinde özel bir hastanede doğdu.

Çocuğa 13 yaşındayken nişan, 14 yaşına geldiğinde ise düğün yapıldı. Düğünden sonra Kadir ile H.K.G. aynı evde yaşamaya başladı. 18 yaşına geldiğinde ise resmi nikah kıyıldı.

H.K.G., yıllar içerisinde 6 yaşından itibaren cinsel istismara uğradığını anladı, evi terk etti, boşandı ve şikayetçi oldu. Fakat iki yıl boyunca şikayeti ile ilgili dava açılmadı.

H.K.G cinsel istismarı ispatlamak için şüpheli Kadir İstekli ile olan konuşmalarını kayıt altına aldı. Bu kayıtlar bilirkişi raporu ve Kadir istekli ile çocukluğu boyunca çekilmiş fotoğraflarla birlikte dosyaya sunuldu.

Timur Soykan’ın haberine göre, Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatma Gümüşel, ifadelerinde H.K.G.’nin 16 yaşında nişanlandığını ve 17 yaşında evlendiğini savundular. 6 yaşında evlendirilmediğini ve tecavüze uğramadığını öne sürdüler.

Kadir İstekli dosyaya sunulan ve tecavüzü kabul ettiği ses kaydı için “Sık sık 6 yaşında evlendiğimizi ve tecavüze uğradığını söylüyordu. Kavga büyümesin diye onu onaylıyordum” dedi.

30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlandı.

Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri belirtildi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti.

Haberin kamuoyunda duyulmasının ardından hem halktan hem siyasetçilerden yoğun tepki geldi.

İlk olarak 22 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan duruşma, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle 30 Ocak'a çekildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul'da 2012 yılındaki cinsel istismar soruşturmasında "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmeden savcı hakkında inceleme başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili, "Çocuk yaşta cinsel istismar, ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir" dedi ve ihmaller olduğunu kabul etti:

“Geçmişteki ihmaller ve eksikler de soruşturma kapsamında ele alınmış, gereken adımlar atılmıştır.”

CHP başta olmak üzere muhalefetin yaklaşımını eleştiren Erdoğan ayrıca "Milletimizin inancı ve kurumlarıyla irtibatlandırmak ahlaki olmayan çarpıtmadır" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “‘6 yaşındaki çocukla evlenilebilir’” diye fetva veren ve bu fetvayı verenleri destekleyen iktidara oy vermek, evlatlarımızı karanlık bir geleceğe mahkum etmek demektir” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri ve yöneticileriyle birlikte TBMM’den, Adalet Bakanlığı’na yürüyerek, H.K.G. için adalet talep etmişti.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hiranur Vakfı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, “Mahkemelere intikal etmiş konuyla ilgili kurumsal olarak hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır” denildi.

İddianamede yer alan suçlamaların dava sonuçlanmadan, “sadece iddiadan ibaret olduğu” belirtilen açıklamada, vakıf yönetiminin dava sürecini yakından takip ettiği ifade edildi.

Vakıf internet sitesini kapattı.