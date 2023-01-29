Cinsel istismar ve cinayet ile yargılanan Filistinli'ye ömür boyu hapis
İsrail mahkemesi, 19 yaşındaki İsrailli bir kadına cinsel istismar ettiği ve öldürdüğü gerekçesiyle Filistinli bir adamı ömür boyu hapis cezasına ek olarak 20 yıl daha hapis cezasına çarptırdı.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde ikamet eden Arafat Irfaiya, Şubat 2019'da Ori Ansbacher'in öldürülmesi nedeniyle Kudüs bölge mahkemesine çıkarıldı.
Kudüs bölge mahkemesi, 30'lu yaşlarının başındaki Irfaiya'ya, cinayet için ömür boyu hapis cezası ve cinsel istismar için de 20 yıl ek ceza verildi.
AFP'nin haberine göre Irfaiya'nın saldırısı, Ansbacher'in çalıştığı gençlik merkezinin yakınındaki Kudüs ormanında gerçekleşti.
Üç yargıçtan oluşan mahkeme heyeti, cinayetin "aynı zamanda bir terör eylemi" olduğuna karar verdi.
Kararda, "sanık İsrail'e yasadışı yollardan girdikten sonra Ori'yi bir kayanın üzerinde otururken gördü ve sırf Yahudi olduğu için onu öldürmeye karar verdi" denildi.
Yargıçlar Irfaiya'nın davranışını ve pişmanlık duymamasını "acımasız, insanlık dışı ve zalimce" olarak nitelendirdi.
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