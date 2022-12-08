6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi haberi sonrası İsmailağa cemaatine tepkiler bitmiyor: Tarikatlar kapatılsın

08 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

İsmailağa cemaatiyle bağlantılı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının altı yaşındayken cemaat üyesi Kadir İstekli ile “evlendirilerek” yıllarca istismara maruz bırakılmasının ortaya çıkmasına yönelik tepkiler dinmiyor. Konuyu gazeteci Timur Soykan’ın gündeme getirmesi sonrası Hiranur Vakfı’na, İsmailağa cemaatine, tarikatlara ve iktidara yönelik siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinden “Tarikatlar kapatılsın” sesi yükseldi.

"RIZASI VAR" DİYORLARDI

ADD, istismar skandalına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “İktidara gelişinden itibaren tarikat ve cemaatlere devlet olanaklarını sonuna kadar açan AKP yönetim anlayışının vahim sonuçları bu. AKP belediyelerinin ‘6 yaşında kızlar ile evlenilebilir’ diyen kitaplar dağıttığını gördük. Tarikatlarda tecavüze uğrayan çocuklar için ‘Bir defadan bir şey olmaz’ ya da ‘Küçüğün rızası var’ diyen bakanlar gördük” denilerek devlet yetkilileri göreve çağrıldı.

ÇYDD’den yapılan açıklamada, “Laik toplum düzenini yok etmeye çalışan tarikat ve cemaatler kapatılmalı” denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Cemaatlerin elindeki çocuklar için çalışma var mı” diye sordu.

"HAK ETTİĞİNİZİ BULACAKSINIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "6 yaşında çocuk! Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir! Şerefsiz ve haysiyetsiz muamelesi de görecektir! Hak ettiğinizi bulacaksınız!" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Dini bir cemaatin kisvesi altında, 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar; Büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür! Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz! Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız!" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "6 yaşında bir kız çocuğuna cinsel dürtüyle yaklaşmak ağır bir insanlık suçudur. Bu konu derhal aydınlatılmalı, akıllarını ve vicdanlarını yitirerek bu suça ortak olan sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "6 yaşındaki çocuğu istismar etmek alçaklıktır, zulümdür. Bunun adı açıkça tecavüzdür. Biz var gücümüzle adalet arayan H.K.G.’nin yanındayız. #Çocukistismarı bu topraklardan silinene kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Nerede yeri var bu rezaletin? Ne dinde ne de herhangi bir inançta... Ne Türklükte ne insanlıkta... Tırnaklarım avuçlarımı yırtıyor, dudaklarıma kan oturdu, "öfke" sözcüğü yetmiyor hâlimi anlatmaya!" dedi.

SOL Parti, yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın, geleceği için tarikatlar, cemaatler ve bunların rant kapısı olan iktidar ülkeden def edilmelidir” ifadelerine yer verdi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, istismara ilişkin "6 yaşındaki çocuklara tecavüz eden, tecavüzü teşvik eden, Enes Kara'yı intihara sürükleyen cemaatleri, tarikatları ülkemizde istemiyoruz! İnsanlık düşmanlarına 3-5 oy için hoş görünmeye çalışanlar dostumuz değildir! Oyları batsın, güçleri batsın! #TarikatlarKapatılsın"

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Altı yaşında bir çocuğun hayatına kasteden bu denli bir alçaklık ile kız çocuklarını diri diri toprağa gömen cahiliye zulmü arasında ne fark var?” dedi.

İMAMOĞLU: BU KAÇINCI GÖRMEZDEN GELİŞ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda, “6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesi nasıl gerçek olabilir aklım almıyor. Bu vicdansızlıktır, bu ahlaksızlıktır, bu bir çocuk istismarı'dır. Bu konuda taviz veren, görmezlikten gelen herkes her yapı da bu suça ortaktır. Bu kaçıncı olay, bu kaçıncı görmezden geliş! Yeter!" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Haluk Levent, “6 yaşında. Allah belanızı versin” tepkisini gösterdi.