6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili babaanne gözaltına alındı

17 Aralık 2022 Cumartesi, 20:57

Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokak'ta iki ağabeyi ile yaşayan ve rahatsızlanmasının ardından tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Nur Elif T.'nin babaannesi Cihangül K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cihangül K. aynı mahallede gözaltına alındı.

Babaanne Cihangül K, ifadesi alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

AMCA VE HALA TUTUKLANMIŞTI

Babası Gökhan T. ile annesi Sibel T. cezaevinde tutuklu bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nur Elif T.'nin ağabeyleri Yiğitcan T. (9) ve Metin T. (12) Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmış, hala Deniz T. "çocuğa karşı eziyet", çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca Sezer T. "silahla tehdit" suçundan tutuklanmıştı.