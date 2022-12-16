6 yaşındaki çocuk yetersiz beslenmeden öldü
AKP iktidarının yarattığı kriz, çocukları yetersiz beslenmeye ve açlığa mahkum etti. Eskişehir’de iki gün önce kaldırıldığı hastanede yetersiz beslenme ve bakımsızlık tedavisi gören 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Anne ve babası cezaevinde bulunan çocuğunun ölümünün şüpheli bulunması üzerine hala ve amca gözaltına alındı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 2 gün önce tedaviye alınan Nur Elif T.'nin yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi. Nur Elif T.'nin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.
Ölen çocuk ile ağabeyleri Yiğitcan T. (9) ve Metin T.'nin (12), amcası ve halasıyla Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı'nda yaşadığı eve giden ekipler, ikametin yaşam için kötü koşullara sahip olduğunu tespit etti.
AMCA VE HALA GÖZALTINDA
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği, amca ve halayı gözaltına alarak emniyete götürdü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından, "çocuğa kötü muamele" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Yetersiz beslendikleri ve güçsüz düştükleri belirlenen iki erkek çocuk ise, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.
Baba Gökhan T. ve anne Sibel T.'nin cezaevinde tutuklu bulundukları, bu nedenle çocukların velayetinin halalarında olduğu öğrenildi.
TÜRKİYE'NİN ACI KARNESİ
AKP’nin uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle halk yoksullaşmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı tarafından ve Haziran ayında güncellenen Dünya Yoksulluk Haritası’na göre, Türkiye’de 84.3 milyon nüfusun 14.8 milyonu yeterli gıda tüketemiyor ve her ay on binlerce vatandaş bu listeye ekleniyor.
Yoksulluktan en çok da çocuklar etkileniyor. Türkiye’de 5 yaş altı çocukların yüzde 1.7’si yani yaklaşık 1 milyona yakın çocuk akut yetersiz beslenme yaşıyor; yani, çocuklar ihtiyaç duydukları besinleri alamadığı için gelişemiyor. Yaklaşık 3 milyon çocuk ise kronik yetersiz beslenme yaşıyor.
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