'6 yaşındaki çocuk evlenebilir' diyen Nureddin Yıldız'ı eleştirdiği için yargılanan gazeteci Zafer Arapkirli beraat etti

Yayınlanma: 29.11.2023 - 13:20

Güncelleme: 29.11.2023 - 13:20

Gazeteci Zafer Arapkirli'nin, 2018 yılında başlayan ve “6 yaşındaki kız çocukları evlendirilebilir” diyen Sosyal Doku Vakfı'ndan Nurettin Yıldız'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya dün İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya Zafer Arapkirli ile avukatları katıldı. Şikayetçi Nureddin Yıldız ile avukatı ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlendiğinin anlaşıldığından sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

"KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARINI SAVUNMAK İÇİN BURADAYIM"

Mütalaaya karşı savunmasını yapan Zafer Arapkirli, davanın bir hakaret davası olduğunu kabul etmediğini belirterek, bu duruşmada toplumun dezavantajlı kersimi olan kadınlar ve kız çocuklarını savunmak için bulunduğunu ifade etti.

Nureddin Yıldız ile herhangi bir husumetinin de bulunmadığını kaydeden Zafer Arapkirli, kamuoyuna yansıyan haberler üzerine bir gazeteci olarak davaya konu tweetleri paylaştığını ve bunu da inkar etmediğini belirtti.

Paylaştığı tweetlerin arkasında olduğunu da belirten Zafer Arapkirli, "Hiçbir kız çocuğu reşit olmadan evlendirilmemelidir. Bunu da her ne olursa olsun savunmaktayım. Beraatımı talep ederim" dedi.

Avukatların da mütalaaya karşı beyanlarını alan mahkeme, kararını açıklayacağını bildirerek, Zafer Arapkirli'nin son sözlerini sordu.

"PEDOFİLİYİ MEŞRULAŞTIRMAK İSTEYEN HERKESE KARŞI VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM"

Zafer Arapkirli, son sözlerinde; "Pedofiliyi meşrulaştırmak isteyen herkese karşı vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Mahkemenin vereceği karara saygılıyım" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Zafer Arapkirli hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.