'6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ diyen Yıldız'a tepki göstermişti: Arapkirli'nin yeniden yargılandığı dava ertelendi

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 13:17

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 13:42

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız'a, 2018 yılında sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Zafer Arapkirli, 2019 yılında beraat etti.

İstinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası, yargılama bugün yeniden başladı. İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Zafer Arapkirli ve avukatı katıldı. Müşteki Nurettin Yıldız'ı ise avukatı temsil etti. Arapkirli'ye destek olmak için duruşmaya birçok avukat ve çok sayıda gazeteci de katıldı.

Zafer Arapkirli'nin avukatı duruşmanın büyük bir salonda yapılmasını ve SEGBİS'le kaydedilmesini talep etti. Talepleri kabul eden mahkeme, duruşmanın daha büyük bir salonda yapılması için, yeterli büyüklükte başka bir mahkeme salonunun ayarlanması ve SEGBİS ile kayıt altına alınması için 3 Mayıs'a erteleme kararı verdi.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, Arapkirli'nin 2018 yılında müşteki Nurettin Yıldız'a, sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen paylaşıma yer verildi. İddianamede, sanık Arapkirli hakkında 'Hakaret' suçundan 4 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

