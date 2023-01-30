‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ diyen Nureddin Yıldız'ı eleştirmişti... Gazeteci Zafer Arapkirli yeniden yargılanıyor!

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 12:06

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 12:12

Sosyal Doku Vakfı’ndan Nureddin Yıldız 2018 yılında ‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ açıklaması yaparak her kesimden tepki görmüştü. Açıklamanın ardında tepkilerden birini de gazeteci ve KRT TV programcısı Zafer Arapkirli gösterdi.

Arapkirli sosyal medya üzerinden "Aşağılık herifler, evinize gittiğinizde karınızın, kızınızın suratına nasıl bakıyorsunuz" demişti.

Twitter hesabından Arapkirli, "Bunu mu savunuyorsunuz? Bu pisliğe sahip çıkanlar, bana çemkireceğine, bu lafların altına imza atıp yayınlasın burada... Utanmıyorlar! Benim gazeteciliğimin bu işle ne alakası var? Kepazeliği, ahlaksızlığı nasıl savunuyorsun? Utanmıyor musun? Bu aşağılık pisliklere kimse dur demeyecek mi? Özellikle de makam sahibi "Kız babaları ne bekliyorsunuz?" diye yazmıştı.

Nureddin Yıldız ise Arapkirli'nin gösterdiği tepkiden dolayı şikayette bulunmuştu. 'Hakaret' ettiği iddiasıyla Arapkirli'ye açılan dava 26 Aralık 2019'da beraatle sonuçlanmıştı.

Nureddin Yıldız'ın avukatı da karara itiraz etmiş ve istinaf mahkemesi davanın yeniden görülmesine karar vermişti.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE GÖRÜLECEK

Arapkirli beraat ettiği davadan 31 Ocak Salı günü (yarın) 10:30'da Çağlayan Adliyesi'ndeki 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tekrar yargılanacak. Arapkirli'ye destek için duruşma öncesi çok sayıda gazeteci ve yurttaş yarın 10:00'da Çağlayan Adliyesi önünde toplanacak.