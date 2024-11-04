6 yaşındaki Şirin’in öldürülmesinin ardından hukukçular ‘Lanzarote Sözleşmesi’ne dikkat çekti

Yayınlanma: 04.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 04:00

Son dönemde çocuk istismarı ve cinayetleri en önemli sorunlardan biri. Türkiye sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetinin ardından altı yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin İstanbul’da katledilmesiyle sarsıldı.

Ayrıca, geçen hafta Giresun’da 16 yaşındaki Damla Nur Kavraz deniz kenarındaki kayalıkta ölü bulunurken, Erzurum’da boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki Ahmet Efe Taşken 12 günlük yaşam mücadelesini yitirdi.

Kadın dernekleri ve hukukçular, Türkiye’nin de taraf olduğu Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (Lanzarote Sözleşmesi) etkin uygulanması için çağrıda bulundu.

Cumhuriyet konuya ilişkin hukukçularla konuştu.

‘BAKANLIK ÇALIŞMIYOR’

Avukat Çağla Gül Bulut ise “Taraf olduğumuz, çocuğu cinsel istismardan koruma amacını taşıyan Lanzarote Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları’na dair sözleşme ve uluslararası mevzuatı ulusal mevzuatımıza taşıdığımız Çocuk Koruma Kanunu’nda amaç, çocuğu her türlü ihmal ve istismardan korumaktır. Çocuğun yaşam hakkını da sağlamak devletin asli yükümlülüğüdür. Buna karşın özellikle son zamanlarda üst üste çocukların öldürülmesi ve cinsel istismara uğraması haberleri gündemden düşmüyor” dedi.

Bulut, “Burada daha Narin olayı çözümlenememişken şimdi de Şirin’in cansız bedeni mezarlıkta bulundu. Bir çocuğun ölüsü mezarlıkta bulunuyor. Bu çocuğun dilendirildiği iddia ediliyor. Dilendirilen altı yaşındaki bir çocuk, kâğıt toplayıcısı olan bir adamla mezarlığa gidiyor. Biz bu dilendirilen çocukları her gün görüyoruz. Ne yapılıyor bu çocukların şartlarını iyileştirmek için? Çocuk odaklı politikaların artık yapılması lazım ve bu yapılmıyor. Bakanlık bunun için çalışmıyor. Artan kadın ve çocuk ölümlerine ilişkin derhal bir eylem planı yapması lazım. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları’na dair sözleşme olmak üzere ve Lanzarote Sözleşmesi olmak üzere yükümlülüklerinizi yerine getirin” ifadelerini kullandı.

LANZAROTE SÖZLEŞMESİ NEDİR?

25 Ekim 2007’de İspanya’nın Lanzarote Adası’nda Avrupa Konseyi üye devletleri ile diğer bazı devletler arasında “Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” imzalandı. “Lanzarote Sözleşmesi” adıyla bilinen anlaşmaya imza atan devletler arasında, Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra ABD, İngiltere, Rusya, Japonya ve Türkiye yer alıyor.

‘KÂĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI’

Çocuk hakları üzerine çalışan avukat Kardelen Ateşçi konuyla ilgili olarak “Çözüm istiyorsak devletin nitelikli, etkili, etkin ve bütüncül bir çocuk koruma politikası geliştirmesi şart. Zira çocuğun adının, değerinin olmadığı toplumlarda şiddetin normalleştirilmesi bu ve benzeri suçlara zemin hazırlıyor. Bu nedenle çocuğu ana eksene alan mekanizmalar geliştirilmeli. Faillerin güç bulduğu haksız tahrik, iyi hal gibi indirimlerden, cezasızlık politikalarından vazgeçilmeli. Çocuğu önceleyen uluslararası metinler iç hukuka entegre edilmeli. Bu kapsamda, Türkiye’nin taraf olduğu çocuğun cinsel istismarı ve sömürüsü konularında devlete pozitif yükümlülük getiren Lanzarote Sözleşmesi hükümleri kâğıt üzerinde kalmamalı, uygulanmalıdır” diye konuştu.

‘LANZAROTE YAŞATIR’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Meclisleri ve Genç Feministler Federasyonu öldürülen Şirin Elmas Hanilçi için dün Feriköy Mezarlığı önünde bir basın açıklaması yaptı. Yurttaşlar, “Narin’den Şirin’e AKP çocukları korumuyor, biz koruyacağız” pankartı açtı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Esin İzel Uysal ve Genç Feministler Federasyonu temsilcisi Güneş Fadime Akşahin birer konuşma yaptı. Uysal, “Çocukların kaderi öldürülmek midir? İstismar edilmek midir? Şirin’i öldüren Mustafa Ören kadar çocukları koruyacak politikalar geliştirmeyenler de sorumludur” dedi. Akşahin ise “Derhal kadınları ve çocukları istismardan, şiddetten koruyacak siyasi iradeyi ortaya koymak zorundasınız. Çocuklar için Lanzarote Sözleşmesi, kadınlar için 6284 yaşatır” diye konuştu.

ŞİRİN İÇİN YÜRÜDÜLER

İstanbul Şişli’de 31 Ekim’de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine CHP, DEM Parti, SOL Parti, EMEP, TİP, TKH, TÖP, EHP ve Devrim Hareketi’nin ortak çağrısıyla yurttaşlar önceki gece bir araya geldi. Pangaltı’nda toplanan yurttaşlar sloganlarla Şirin’in cansız bedeninin bulunduğu Feriköy Mezarlığı’na yürüdü.

Yapılan basın açıklamasında, “Failleri korumanızdan alınan cesaretle Narin’i, Leyla’yı ve Şirin’i öldürdüler. Çocuklara karşı işlenen suçların önüne geçilmesi için oluşturulan Lanzarote Sözleşmesi’ni tartışmaya açanlar, İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede ortadan kaldıranlar, katilleri koruyanlardır. AKP hükümetine teslim olmayacağız. Bu memleketin çocukları sahipsiz değil. Şirin’in ve katledilen diğer çocukların hesabını soracağız” denildi.