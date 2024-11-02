Katledilen 6 yaşındaki Şirin için İstanbul'da protesto: 'Çocuklarımızı öldüren düzeninizi yıkacağız'

İstanbul Şişli'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Bugün siyasi partilerin ortak çağrısıyla binlerce yurttaş Şirin için bir araya geldi.

Katledilen 6 yaşındaki Şirin için İstanbul'da protesto: 'Çocuklarımızı öldüren düzeninizi yıkacağız'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 19:49

İstanbul Şişli’de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin vahşice katledildiği itiraf edildi.

Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren kağıt toplayıcı Mustafa Örün ifadesinde, "Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" demişti.

PARTİLER ÇAĞRI YAPTI

6 yaşındaki Şirin’in öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine SOL Parti, EMEP, TİP, CHP, DEM Parti, TKH, TÖP, Kılavuz, Halkevleri, ve Devrim Hareketi’nin ortak çağrısıyla Şişli’de yurttaşlar bir araya geldi. 

Burada yapılan açıklamada, "Şirin’in ölümü de diğerleri gibi vahşi bir katilin sorumlu olduğu bir eylem değildir; çocuklara karşı işlenen suçların önüne geçilmesi için oluşturulan Lonzarote Sözleşmesi’ni tartışmaya açanlar, İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede ortadan kaldıranlar katilleri koruyanlar kollayanlardır. Çocukları, kadınları aile içi şiddetin öznesi yapmaya çalışan AKP hükümetine teslim olmayacağız. Bu memleketin çocukları sahipsiz değil. Şirin’in ve diğer katledilen çocukların hesabını soracağız" denildi.


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