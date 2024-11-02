Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunmuştu: Şirin Elmas Hanilçi'nin cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yayınlanma: 02.11.2024 - 17:23

Güncelleme: 02.11.2024 - 17:23

İstanbul Şişli’de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin ölümüne neden olan cinayet zanlısı Mustafa Örün, olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Mustafa Örün, Emniyet'te verdiği ilk ifadede Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

Daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenilen Mustafa Örün, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Katil zanlısı Mustafa Örün, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren kağıt toplayıcı Mustafa Örün'ün ifadesi de ortaya çıkmıştı.

Örün'ün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" demişti.