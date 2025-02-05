6 yıl 10 ay hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Yozgat'ta yakalandı

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

6 yıl 10 ay hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Yozgat'ta yakalandı
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AA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 13:41

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #fetö #Operasyon

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