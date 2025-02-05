6 yıl 10 ay hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Yozgat'ta yakalandı
Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #fetö #Operasyon
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