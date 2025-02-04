İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:31

Güncelleme: 04.02.2025 - 12:31

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürüttü.

FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü- kontörlü sabit hatlardan arandıkları ve örgüt içerisinde sorumlu kişiler ile HTS irtibat kayıtlarının bulunduğu tespit edilen 7 şüpheliye yönelik bu sabah polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli Ankara, Aydın, Hatay, Tokat ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.