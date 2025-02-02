6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (34) Keskin ilçesinde yakalandı.
Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #fetö #FETÖ/PDY #FETÖ üyesi
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