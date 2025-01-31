Gri listede aranan FETÖ şüphelisi hakim tutuklandı
FETÖ’nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 9 yıldır firari olarak aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, çıkarıldığı mahkemece ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan Akyıldız’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolü sonrasında Ankara Adliyesi’ne getirilen Akyılıdız, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yaşar Akyıldız, ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.
Etiketler: #fetö #Gri liste
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