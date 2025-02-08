6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Muğla'da yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Muğla'da yakalandı
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AA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 17:00

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

CEZAEVİNE KONULDU

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #fetö #muğla

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