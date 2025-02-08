6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Muğla'da yakalandı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.
CEZAEVİNE KONULDU
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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