6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan O.G., yakalandı.
CEZAEVİNE KONULDU
TEM Şube Müdürlüğü ve Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakayı ele verdi. Hükümlü, cezaevine konuldu.
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