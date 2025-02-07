6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Samsun’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

6 yıl 3 ay hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 17:53

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan O.G., yakalandı.

CEZAEVİNE KONULDU

TEM Şube Müdürlüğü ve Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakayı ele verdi. Hükümlü, cezaevine konuldu.


Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö

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